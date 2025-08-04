Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями о игре украинского форварда Артема Довбика, который провел сильный сезон, однако все еще есть над чем работать.

— Артем доказал, что является результативным центрфорвардом. Он оправдал вложенные инвестиции, постоянно забивает и хорошо выглядит у ворот. Но есть одна проблема — ему нужно лучше чувствовать эпизоды. Он либо опережает момент, либо запаздывает с действиями. В Серии А это критично, — объяснил Гасперини.

За текущий сезон Довбик провел 44 матча, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, ранее сообщалось, что Довбик все еще не оправдывает ожидания Гасперини.