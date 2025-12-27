Полузащитник Карпат Патрисио Танда покинет команду после окончания срока арендного соглашения с аргентинским Расингом, сообщает официальный сайт клуба.

Львовский клуб не активирует опцию выкупа прав на футболиста.

Аргентинский опорный полузащитник присоединился к Карпатам в январе 2025-го. За это время в чемпионате Танда сыграл 21 матч.

Кроме того, в активе аргентинца два поединка и один гол в Кубке Украины.

В текущем сезоне Танда провел 14 матчей: 1 гол, 1 ассист.

