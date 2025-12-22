Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал, как произошло его назначение весной 2025 года вместо Андрея Колисника.

Смотрите, я лично Андрею Колеснику нож в спину не вставил. Для меня мое назначение было настолько же неожиданным, как и его увольнение из клуба. Я занимался академией, где у меня было довольно много работы. Следил и болел за первой командой, потому что для меня как для директора академии было важно, чтобы команда выступала в УПЛ. Потому что я понимал, что при вылете в Первую лигу мы много потеряем как академия.

Такое решение принял президент клуба. Думаю, что ЛНЗ много сделал и для Андрея Колесника, именно в формировании его как менеджера. Это его мнение. Повторюсь, что когда приходил на должность и смотрел на турнирную таблицу, то последнее, о чем я думал – что говорят другие люди. Нам нужно было удержаться в УПЛ. Времени на чтение разных комментариев или интервью у меня не было, – заявил Каюк в интервью ua.tribuna.com.