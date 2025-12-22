Пономарёв оценил шансы лучшего бомбардира Руха оказаться в ЛНЗ
Зимний чемпион ищет усиление
около 6 часов назад
Виталий Пономарев / Фото - ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв высказался об интересе лидера УПЛ к нападающему Руха Бабукару Фаалу. Его слова приводит «Брутальный футбол».
Мы рассматриваем многих футболистов. Я не могу сказать, что его нет в шорт-листе. Но по никакому футболисту нет понимания сегодня, - рассказал Пономарёв.
Ранее о заинтересованности в гамбийском нападающем говорил генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк.
Фаал в текущем сезоне провёл 19 матчей в составе Руха: 19 матчей, 9 голов, 1 ассист. Transfermarkt оценивает гамбийца в 450 тысяч евро.