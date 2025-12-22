Генеральный директор ЛНЗ неоднозначно прокомментировал трансфер нападающего Проспера Оба в Шахтер.

Это не было сложным решением. Наше преимущество в том, что я, президент клуба и главный тренер думаем одинаково. Мы понимали, что Шахтер – на данный момент топклуб для нашего футбола, а также и для Европы.

Проспер показал себя как профессионал в нашем клубе. Ответственно относился к тренировкам, выполнял требования штаба, был очень трудолюбивым. С финансовой точки зрения – это привлекательное предложение, но и для игрока и его развития – тоже. Считаю, что Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, желаю им в следующем сезоне там играть, вернуться в элиту европейского футбола, у них для этого есть качественные игроки.

Сумма трансфера не разглашается. Это наша общая история с Шахтером. Недавно видел информацию, что этот переход войдет в топ-10 между командами УПЛ. Считаю, что это тоже хороший показатель нашей работы. Финансово, конечно, клуб выиграет, но конкретную сумму я вам сказать не могу, – заявил Каюк в интервью Tribuna.com.