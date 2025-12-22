Слухи о том, что ЛНЗ может подписать нигерийского полузащитника Адама Якубу из словацкого Тренчина, подтверждаются. По информации ТаТоТаке, черкасский клуб уже договорился с 20-летним игроком и обошёл в борьбе за него несколько европейских команд.

"Физически очень качественный профиль. Чем-то напоминает Араухо из Кривбаса. Неплох на мяче, не для последнего паса или игры в зоне завершения, но в центре поля цементирует так, как надо", — охарактеризовал Якубу журналист ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

На Якубу претендовали клубы из Англии, Бельгии и пражская Славия, но теперь они уже вне игры. Если не произойдет неожиданностей, нигериец вскоре станет игроком лидера УПЛ.

Также, ЛНЗ нашёл замену для ведущего форварда Проспера, который перешёл в Шахтёр.