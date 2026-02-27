Сергей Разумовский

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич стал почетным гостем матча 18-го тура УПЛ между Шахтером и Вересом, который проходит во Львове. Во время телетрансляции матча с Арены Львов 27-летний спортсмен несколько раз попал в объективы камер, так как наблюдал за игрой в компании руководства донецкого клуба.

На трибунах Гераскевич сидел рядом с генеральным директором Шахтера Сергеем Палкиным и спортивным директором Дарио Срной.

Появление атлета на футболе привлекло дополнительное внимание еще и из-за резонансной истории, произошедшей ранее в этом месяце. 12 февраля Международный олимпийский комитет отстранил Гераскевича от участия в соревнованиях на зимней Олимпиаде-2026. Причиной стало то, что Владислав планировал выйти на старт первого заезда в так называемом шлеме памяти, чем вызвал реакцию спортивных чиновников.

После решения МОК президент Шахтера Ринат Ахметов публично объявил о финансовой поддержке Гераскевича и его тренерского штаба. Как сообщил фонд Рината Ахметова, речь идет о 10 миллионах гривен, что приблизительно равно около 200 тысячам евро.

Отмечалось, что эти средства должны быть перечислены на счет благотворительной организации Благотворительный фонд Гераскевича, которая занимается соответствующими инициативами и проектами, связанными со спортсменом и его командой.