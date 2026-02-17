Павел Василенко

Спортсмен Владислав Гераскевич и его тренерский штаб получат от президента Шахтера средства, равные призовым за олимпийское золото.

17 февраля Ахметов объявил о передаче 10 миллионов гривен на поддержку украинского скелетониста в его борьбе за право на память и защиту интересов Украины на международной арене. Соответствующее соглашение было достигнуто во время встречи представителей Фонда Рината Ахметова с украинским олимпийцем. Средства будут перечислены на счет БО «Благотворительный фонд Гераскевича».

«Влада Гераскевича лишили возможности бороться за победу на Олимпийских играх, однако в Украину он возвращается настоящим победителем. Уважение и гордость, которые он заслужил своим поступком среди украинцев, – это высшая награда. В то же время я хочу, чтобы у него было достаточно энергии и ресурсов для продолжения спортивной карьеры, а также борьбы за правду, свободу и сохранение памяти о тех, кто отдал свою жизнь за Украину», – отметил Ахметов пресс-службе Шахтера.

Напомним, Международный олимпийский комитет дисквалифицировал скелетониста Владислава Гераскевича за намерение выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с изображением украинских спортсменов, погибших вследствие военной агрессии РФ. Дело получило большой резонанс и стало одной из самых обсуждаемых событий Олимпийских игр. Атлеты, политики и люди со всего мира выразили свою поддержку и солидарность с Гераскевичем.