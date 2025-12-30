Сергей Разумовский

Голкипер Жироны Доминик Ливакович в ближайшее время должен сменить клуб и вернуться в Хорватию – он согласился на переход в загребское Динамо. Об этом в соцсети X сообщает испанский журналист Нил Сола, отмечая, что соглашение между сторонами уже достигнуто.

По информации источника, Жирона 29 декабря позволила голкиперу не появляться на тренировке, а также больше не возвращаться в распоряжение главного тренера Мичела Санчеса. Такой шаг обычно означает, что клуб и футболист фактически завершили формальности по расставанию, и остаются только организационные детали, связанные с оформлением перехода.

Сообщается, что 30-летний хорват принял решение в пользу Динамо Загреб, чтобы гарантировать себе стабильную игровую практику и повысить шансы поехать на чемпионат мира. Напомним, Ливакович присоединился к Жироне в августе 2025 года, однако с тех пор так и не провел ни одного матча, не выходя на поле в официальных встречах.

Ранее сообщалось, что Галатасарай рассматривает возможность трансфера вингера Жироны Виктора Цыганкова.