«Галатасарай» рассматривает возможность трансфера Цыганкова
Украинцем интересуется турецкий гранд
27 минут назад
Виктор Цыганков/фото: Жирона
Полузащитник сборной Украины и испанской Жироны Виктор Цыганков оказался в поле интересов турецкого гранда.
По информации журналиста Аарона Домингеса, Галатасарай рассматривает возможность подписания украинского полузащитника, стремясь усилить атакующую линию перед второй частью сезона.
В этом сезоне Цыганков провел за Жирону 11 матчей, забив три гола и оформив два ассиста. Профильные ресурсы оценивают рыночную стоимость украинца примерно в 14 миллионов евро.
