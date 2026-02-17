Сергей Разумовский

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака продолжил сотрудничество с клубом, подписав новый долгосрочный контракт. Об этом сообщает BBC, отмечая, что руководство «канониров» успешно закрыло один из ключевых кадровых вопросов, сохранив в команде одного из лидеров и главных символов текущего проекта.

По данным источника, новое соглашение с 24-летним футболистом сборной Англии будет действовать до лета 2031 года. Таким образом, Арсенал демонстрирует, что рассматривает Сака как фундаментального игрока на многие годы вперед и видит в нем одну из центральных фигур команды в будущих сезонах.

Отдельно подчеркивается и финансовая сторона контракта. Ожидается, что после подписания нового соглашения Сака станет самым высокооплачиваемым игроком Арсенала. Его заработная плата превысит 300 тысяч фунтов в неделю, что эквивалентно приблизительно 343 тысячам евро. Такой уровень контракта отражает статус игрока, его влияние на результаты команды, а также желание клуба защититься от интереса других топ-клубов, которые традиционно следят за лидерами АПЛ.

В текущем сезоне Букайо Сака подтверждает свою важность для лондонцев статистикой: в 34 матчах во всех турнирах он забил семь голов и отдал пять результативных передач. Кроме цифр, Сака остается одним из самых опасных игроков Арсенала в позиционных атаках, регулярно создает моменты на фланге и берет на себя значительный объем работы как в нападении, так и в прессинге без мяча.

