Лондонский Арсенал проявляет серьезный интерес к вингеру Атлетика Бильбао Нико Вильямсу. Об этом сообщает TEAMTalk.

По информации источника, 23-летний футболист рассматривает возможность покинуть клуб, поскольку не полностью доволен своим нынешним положением. Арсенал уже установил контакт с представителями Вильямса и планирует сделать официальное предложение накануне летнего трансферного окна.

В Атлетике понимают, что удержать одного из лидеров атаки будет сложно. Сообщается, что баскский клуб готов рассмотреть продажу, но только за сумму не менее 100 миллионов евро. В то же время такая стоимость трансфера не пугает руководство лондонцев.

В текущем сезоне Нико провел 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач. В настоящее время Атлетик занимает 10-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея 28 очков.

Сейчас Нико Вильямс остается вне игры из-за хронической травмы.