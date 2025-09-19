Павел Василенко

Главный тренер английского Эвертона Дэвид Мойес рассказал о текущем состоянии здоровья украинского защитника «ирисок» Виталия Миколенко, который восстанавливается после повреждения.

Защитник в начале сентября из-за рецидива травмы не смог помочь сборной Украины в матчах квалификации чемпионата мира 2026 года против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1), а также пропустил игру Эвертона против Астон Виллы в четвертом туре чемпионата Англии (0:0).

Мойес на предматчевой пресс-конференции заявил, что в вопросе с украинцем «есть прогресс» и решение о его участии в поединке АПЛ против Ливерпуля будет принято ближе к игре. Об этом сообщает портал LiverpoolEcho.

На данный момент Эвертон занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии с семью очками в четырех встречах.

Поединок «ирисок» и Ливерпуля состоится 20 сентября в 14:30 по киевскому времени.