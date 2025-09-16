Защитник Эвертона и национальной сборной Украины Виталий Миколенко, как и ранее, не может вернуться на поле из-за проблем со здоровьем, и сроки его восстановления снова сдвигаются.

26-летний игрок получил повреждение еще 9 августа в контрольной встрече с Ромой, покинув поле уже на 11-й минуте. После этого он пропустил два матча, но позже все же вышел в матче Кубка английской лиги против Мэнсфилда и сыграл в чемпионате с Вулверхэмптоном. В начале сентября Миколенко вызвали в сборную Украины, однако рецидив травмы заставил его вернуться в Англию и пропустить квалификационные игры ЧМ-2026.

Медицинский штаб Эвертона надеялся, что защитник восстановится к матчу с Астон Виллой 13 сентября, но в заявку он так и не попал. Следующая встреча команды назначена на 20 сентября против лидера чемпионата Ливерпуля, однако украинец снова останется вне состава.

По словам Моэса, он не знает, когда Миколенко сможет окончательно вернуться в игру, пишет Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Эвертон хочет продлить контракт с Пикфордом.