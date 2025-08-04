Старший тренер Кудривки Василий Баранов поделился впечатлениями после победного поединка своей команды в первом туре УПЛ, где его подопечные обыграли Александрии со счетом 3:1.

«Мы рассчитывали на то, чтобы получился хороший дебют. А то, что получилось так ярко, что мы забили три мяча, должно добавить нам уверенности, но мы должны твердо стоять на земле. То есть дебют дебютом, но впереди еще много работы и нужно улучшаться во всех компонентах игры.

Мы очень довольны и благодарны нашим болельщикам, которые сегодня нас очень хорошо поддерживали и гнали нас вперед. Очень приятно играть за своих болельщиков и с такой поддержкой.

Мы понимали, что это дебют для клуба, дебют для игроков, пятеро из которых провели свой первый матч в УПЛ. Поэтому нужно было не настраивать игроков, а наоборот, немного успокоить.

Конечно, мы готовились, рассказывали игрокам о противнике, смотрели их матчи за день до встречи и говорили, что мы все можем и нужно все, что есть на тренировках, воплотить в жизнь на поле.

Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня нужно все забыть и готовиться к следующей игре», — приводит слова Баранова пресс-служба клуба.