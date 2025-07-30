Главный тренер ПСЖ обратился к руководству по поводу трансфера Забарного
Тренер французского клуба попросил подписать защитника до начала сезона
11 минут назад
Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике призвал руководство клуба ускорить подписание защитника Ильи Забарного.
Испанский специалист, который привел парижан к победе в Лиге чемпионов, хотел бы видеть 22-летнего украинца в составе уже к началу нового сезона, чтобы тот мог помочь команде в первых матчах Лиги 1 и в будущем матче за Суперкубок УЕФА, назначенном на 13 августа.
Энрике ясно дал понять внутри клуба, что считает трансфер Забарного приоритетным шагом для укрепления центра обороны. Переговоры с английским Борнмутом сейчас ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Он убежден, что сделка близка к завершению. Уже после встречи с Тоттенхэмом в Суперкубке парижане откроют сезон матчем чемпионата Франции против Нанта, который состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что Борнмут и ПСЖ вышли на финишную прямую переговоров по Забарному.