Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике призвал руководство клуба ускорить подписание защитника Ильи Забарного.

Испанский специалист, который привел парижан к победе в Лиге чемпионов, хотел бы видеть 22-летнего украинца в составе уже к началу нового сезона, чтобы тот мог помочь команде в первых матчах Лиги 1 и в будущем матче за Суперкубок УЕФА, назначенном на 13 августа.

Энрике ясно дал понять внутри клуба, что считает трансфер Забарного приоритетным шагом для укрепления центра обороны. Переговоры с английским Борнмутом сейчас ведет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. Он убежден, что сделка близка к завершению. Уже после встречи с Тоттенхэмом в Суперкубке парижане откроют сезон матчем чемпионата Франции против Нанта, который состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что Борнмут и ПСЖ вышли на финишную прямую переговоров по Забарному.