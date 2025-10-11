Бывший врач Руха Дмитрий Бабелюк поделился в личном Telegram-канале профессиональным мнением о травме полузащитника Георгия Судакова в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3).

Куда он пошёл с тем плечом?! Делайте замену! Трубин молодец, сориентировался [выбил мяч – прим.].

Судакова, конечно, жалко. Глупая травма, врезался плечом в соперника. Скорее всего, акромиально-ключичное соединение.

На первый взгляд несложная травма, но она сильно влияет на бег. Желательно, конечно, потерпеть на поле и дать время подготовить замену.

В дальнейшем нужно обследовать, но не похоже на перелом ключицы или вывих плеча – вещи, которые исключают в первую очередь. На Азербайджан точно под вопросом.