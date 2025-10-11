Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров после победы в матче третьего тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (5:3) поделился мыслями о возвращении Руслана Малиновского, который оформил дубль. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Я считаю, такие игроки как Ярмоленко, Малиновский, Степаненко были и есть очень важными для сборной. И сейчас я вижу, что молодые игроки должны становиться лидерами. Мы даем им шанс, но нужен время, потому что игры национальных сборных — это соревнования на топ-уровне, с топ-игроками. И здесь, если ты не играешь на максимум, то очень трудно ожидать на результат.

Вы видите, у нас молодая команда. Много молодых игроков, которые действительно заслуживают вызова в сборную. Не из-за того, что есть травмированные. Когда они приезжают в лагерь сборной, я действительно вижу их большое желание. Все, кого вы назвали, понимают, для кого они играют и очень много работают. И сегодня я был уверен в тех игроках, которые вышли на замену. Они действительно добавили в игре. После замен была большая интенсивность с нашей стороны. Поэтому я поздравляю ребят, поздравляю Влада Велетня с первой игрой, Артема Бондаренко с первой передачей, и Олега Очеретька с очень важным голом.