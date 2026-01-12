Сергей Разумовский

Сегодня первая группа футболистов Динамо уже прошла медицинский осмотр, а завтра процедуру должна завершить вторая часть состава киевлян. В то же время Андрей Ярмоленко и легионеры клуба будут проходить медосмотр за границей.

На зимние сборы в Турцию Динамо отправится 15 января. В течение этого этапа подготовки команда планирует провести около десяти контрольных матчей, чтобы набрать оптимальные кондиции перед возобновлением сезона.

Завершить турецкий сбор столичный клуб должен 15 февраля, а уже 16 февраля вернется в Киев. Об этом сообщает «Динамомания». Базовой датой первой официальной игры после паузы в УПЛ для Динамо является 21 февраля – именно на этот день предварительно запланирован матч 17-го тура против Руха.

