Павел Василенко

Вокруг Джамала Мусиалы разразился громкий скандал, однако теперь в этой истории появилось важное уточнение. Бавария и агентство 11WINS, представляющее интересы немецкого футболиста, опубликовали совместное заявление и опровергли слухи о сокрытии проблем со здоровьем.

В сообщении отмечается, что клуб был осведомлён о неврологических симптомах игрока с самого начала. Первое обследование на возможные симптомы, похожие на абсансные приступы, Мусиала прошёл 22 апреля 2025 года. Медицинские процедуры проходили с согласованием представителей мюнхенцев.

Таким образом, стороны отреагировали на обвинения, будто футболист не сообщил о своём диагнозе перед подписанием нового контракта с зарплатой более 25 миллионов евро в год.

В совместном заявлении также подчеркнули, что здоровье игрока остаётся главным приоритетом, а он получит необходимую поддержку во время восстановления.

В последние дни ситуацию обострили высказывания руководителей Баварии Ули Хенесса, Карла-Хайнца Румменигге и Яна-Кристиана Дризена. Они публично обсуждали перспективы возвращения Мусиалы на прежний уровень после перелома малоберцовой кости и неврологических проблем.

В настоящее время клуб и представители футболиста договорились продолжить общение конфиденциально и в конструктивном формате. Контракт Мусиалы с мюнхенцами рассчитан до 2030 года. В прошлую пятницу он уже вернулся на поле впоединка против Кёльна.