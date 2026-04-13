Сергей Разумовский

В воскресенье, 12 апреля, в европейских чемпионатах состоялось несколько ярких матчей, которые подарили болельщикам немало эмоций. Особое внимание украинских фанатов привлекли выступления Романа Яремчука и Анатолия Трубина, а также результативный поединок в Италии между Комо и Интером.

Во французской Лиге 1 Лион победил Лорьян со счётом 2:0. Украинский нападающий Роман Яремчук открыл счёт на 49-й минуте, а потом Толиссо укрепил преимущество своей команды. Для Яремчука этот гол стал приятным событием и важным вкладом в победу Лиона.

В чемпионате Португалии Бенфика на своем поле уверенно одолела Насьонал со счётом 2:0. Лиссабонцы быстро обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Шельдерупа на 3-й минуте и Рафа Силвы на 14-й. Украинский голкипер Анатолий Трубин провёл сухой матч, не позволив сопернику отличиться. В свою очередь, Георгий Судаков участия в игре не принял и на поле не выходил.

В английской Премьер-лиге Кристал Пэлас одержал волевую победу над Ньюкаслом – 2:1. Гости открыли счёт в конце первого тайма благодаря голу Осула, но во второй половине встречи Матета оформил дубль, забив сначала на 80-й минуте, а затем реализовав пенальти уже в компенсированное время.

В ещё одном матче АПЛ Ноттингем сыграл вничью с Астон Виллой – 1:1. Бирмингемцы вышли вперёд после автогола Мурильо на 23-й минуте, но ещё до перерыва Вильямс восстановил равновесие. А Сандерленд минимально обыграл Тоттенхэм со счётом 1:0 благодаря точному удару Мукиеле на 61-й минуте.

В Серии А Парма и Наполи не выявили сильнейшего, завершив матч со счётом 1:1. Хозяева забили уже на 1-й минуте усилиями Стреффецы, однако во втором тайме Мактоминей сравнял счёт.

Самый эффектный матч дня состоялся между Комо и Интером. Миланский клуб победил со счётом 4:3 в настоящей голевой перестрелке. В составе Интера дважды отличился Тюрам, ещё два мяча записал на свой счёт Думфрис. Комо ответил голами Валле, Паса и Да Куньи, который реализовал пенальти на 89-й минуте, однако этого оказалось недостаточно для спасения.

В чемпионате Испании Вильярреал на выезде одолел Атлетик со счётом 2:1. Гости забили дважды ещё до перерыва благодаря Кардоне и Гонсалесу. Атлетик смог ответить лишь одним мячом в исполнении Гурусеты на 84-й минуте, но спастись от поражения не сумел.

Примейра (Португалия), 29-й тур

Бенфика – Насьонал 2:0

Голы: Шельдеруп, 3, Рафа Силва, 14

АПЛ, 32-й тур

Кристал Пэлас – Ньюкасл 2:1

Голы: Матета, 80, Матета, 90+4 (пен.) – Осула, 43

Ноттингем – Астон Вилла 1:1

Голы: Вильямс, 38 – Мурильо, 23 (автогол)

Сандерленд – Тоттенхэм 1:0

Голы: Мукиеле, 61

Серия А, 32-й тур

Парма – Наполи 1:1

Голы: Стреффеца, 1 – Мактоминей, 60

Комо – Интер 3:4

Голы: Валье, 36, Пас, 45, Да Кунья, 89 (пен.) – Тюрам, 45+1, 49, Думфрис, 58, 72

Лига 1, 29-й тур

Лион – Лорьян 2:0

Голы: Яремчук, 49, Толиссо, 56

Ла Лига, 31-й тур

Атлетик – Вильярреал 1:2

Голы: Гурусета, 84 – Кардона, 26, Гонсалес, 45+5