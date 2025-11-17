Сборная Норвегии завоевала историческую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Команда гарантировала себе место в финальной стадии турнира после выездной победы над Италией со счётом 4:1 в заключительном матче квалификации.

После встречи форвард норвежцев Эрлинг Холанд поделился эмоциями и подчеркнул, что эта победа стала важным этапом в становлении команды.