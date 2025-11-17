Голанд — после матча с Италией: «Это начало чего-то великого»
Норвежцы одержали победу со счетом 4:1
около 6 часов назад
Сборная Норвегии завоевала историческую путёвку на чемпионат мира 2026 года. Команда гарантировала себе место в финальной стадии турнира после выездной победы над Италией со счётом 4:1 в заключительном матче квалификации.
После встречи форвард норвежцев Эрлинг Холанд поделился эмоциями и подчеркнул, что эта победа стала важным этапом в становлении команды.
Я счастлив, но еще больше чувствую облегчение. Чувствуется большая тяжесть ответственности, но это действительно весело. Мы нашли ключ и стали сильнее индивидуально. Значительно добавили такие игроки, как Нуса и Бобб, который теперь выходит в старте в Ман Сити. Чувствую, что это начало чего-то большого. Сам факт, что мы можем приехать сюда и выиграть 4:1, показывает нашу непредсказуемость. И это замечательно, пусть все знают, - передает слова Холанда пресс-служба УЕФА.
