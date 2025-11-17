Квалификация ЧМ-2026. Италия во второй раз не смогла взять очки с Норвегией
Бабогло снова опозорился с Молдовой
около 2 часов назад
Италия уступила Норвегии в матче 6-го тура квалификации ЧМ-2026. Матч в Милане завершился со счетом 1:4.
«Скуадра Адзурра» повела в счете на 11-й минуте благодаря точному удару Эспозито. Но после перерыва норвежцы полностью перевернули ход игры на «Сан-Сиро».
Начало камбэка скандинавов положил Нуса, а вскоре Холанд дублем деморализовал команду Дженнаро Гаттузо. Под конец матча Странд-Ларсен установил окончательный счет в добавленное время.
В параллельном поединке группы K Молдова с карпатцем Владиславом Бабогло в меньшинстве проиграла Израилю, играя с 18-й минуты в меньшинстве.
Квалификация ЧМ-2026. 8 тур. Группа I
Италия - Норвегия 1:4
Голы: Эспозито, 11 - Нуса, 63, Холанд, 78, 79, Странд Ларсен, 90+3
Израиль - Молдова 4:1
Голы: Турджеман, 21; Ревиво, 65, 88, Перец, 85 - Николаеску, 37
Поделиться