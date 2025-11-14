Сергей Разумовский

Футбольный журналист и комментатор, а также один из ведущих проекта ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о процессе восстановления Алиссона Сантаны, вингера Шахтера. По его словам, бразильский футболист вернется в общую группу только в январе, а пока находится вместе с командой, где проходит индивидуальные восстановительные процедуры.

Стоит напомнить, что в конце сентября стало известно о операции, которую перенес игрок, после чего ожидался долгий перерыв — минимум на три месяца. Совсем недавно Шахтер сообщил, что Алиссон снова присоединился к лагерю донетчан для прохождения дальнейшей реабилитации.

Алиссон стал игроком донецкого клуба в марте текущего года. С тех пор футболист провел в составе команды 24 матча, в которых забил 5 мячей и отметился 9 результативными передачами.

Шахтер уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 27 очков. Ближайшие преследователи — ЛНЗ и Полесье — отстают на четыре очка, а киевское Динамо имеет на семь баллов меньше.

