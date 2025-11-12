Бывший игрок сборной Украины Евгений Коноплянка считает переход Георгия Судакова в Бенфику естественным шагом в его карьере, поскольку в Шахтере полузащитнику уже стало тесно для дальнейшего развития.

Кроме того, Коноплянка отметил, что и другие украинские футболисты донецкого клуба заметно прибавили за время войны.

«Я ждал его, когда он уже будет, потому что ему нужно уже что-то менять. Не то чтобы Шахтер или еще что-то – нет, все в порядке, клуб на высшем уровне. Но ощущалось, что ему нужно это "воздух", обновление – он задохнулся немного. Прежде всего, тяжело было тогда прогрессировать в Шахтере, потому что было много бразильцев. Сейчас много шансов во время войны, играли много наших, и кто-то смог себя показать – как Миша Мудрик, Бондаренко, Жора. Молодцы. У нас много молодежи очень перспективной, поэтому они использовали этот шанс», – сказал Коноплянка для ютуб-канала Трендец.

В текущем сезоне Судаков провел за Бенфику 14 матчей, в которых отличился тремя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Судаков недоволен своим положением в Бенфике.