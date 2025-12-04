Гордон о Мунтяне: «Был великим футболистом, таких уже не делают»
Известный журналист взял слово во время прощания с легендой Динамо
около 2 часов назад
Известный журналист Дмитрий Гордон во время прощания с легендарным футболистом Динамо Владимиром Мунтяном рассказал, кем была эта фигура. Его слова передает пресс-служба киевлян.
Это гордость не только Украины, это гордость Киева, в частности, потому что он киевлянин. И я напомню, что за всю историю советского футбола было только два человека, которые семь раз становились чемпионами Советского Союза. Это два киевлянина: Владимир Мунтян и Олег Блохин.
Владимир Федорович был связующим звеном между гениальной командой Маслова 60-х годов и гениальной командой Лобановского 70-х годов. Он был великим футболистом. Таких футболистов уже не делают.
Напомним, Владимира Мунтяна не стало 1 декабря после длительной борьбы с болезнью.