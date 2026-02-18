Сергей Разумовский

Вингер английского Ньюкасла Энтони Гордон продемонстрировал выдающееся достижение в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против Карабаха. Молодой футболист сумел забить сразу четыре мяча в первом тайме, отметившись уже на 3-й, 32-й, 33-й и в компенсированное время на 45+1-й минутах встречи. Благодаря его результативным действиям Ньюкасл на текущий момент уверенно лидирует со счетом 6:1.

Энтони Гордон вошел в историю престижного турнира, став вторым игроком, которому удалось забить четыре гола в первом тайме матча Лиги чемпионов. Первым такой результат зафиксировал бразильский нападающий Луис Адриано, который в свое время выступал за донецкий Шахтёр. В сезоне-2014/2015 он также забил четыре мяча в ворота белорусского БАТЭ в первой половине встречи 21 октября 2014 года (матч завершился разгромом Шахтёра 7:0), а уже во втором тайме оформил пятый гол в своём активе.

Таким образом, Гордон повторил выдающееся достижение, которое долгие годы оставалось уникальным для Лиги чемпионов. Англичанин в очередной раз подтвердил свой высокий уровень мастерства в самом престижном клубном турнире Европы.

А далее в Лиге чемпионов состоится ещё три матча.