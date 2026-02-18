Расписание матчей Лиги чемпионов 2025/2026 на 18 февраля
В среду состоятся первые матчи стыкового раунда турнира
около 1 часа назад
В среду, 18 февраля, будут сыграны четыре первых матча стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
К вашему вниманию расписание игрового дня по киевскому времени:
19:45 — Карабах (Азербайджан) — Ньюкасл Юнайтед (Англия)
22:00 — Олимпиакос (Греция) — Байер 04 (Германия)
22:00 — Брюгге (Бельгия) — Атлетико Мадрид (Испания)
22:00 — Буде-Глимт (Норвегия) — Интер (Италия)
Напомним, действующим победителем турнира является Пари Сен-Жермен. В финале предыдущего розыгрыша французский клуб разгромил миланский Интер со счетом 5:0.
