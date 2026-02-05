Григорчук: «Никуда из Одессы не хотелось бы уезжать. Главное, чтобы погода была хотя бы на несколько градусов выше нуля»
Главный тренер поделился деталями подготовки ко второй части сезона
около 2 часов назад
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук высказался относительно подготовки команды к возобновлению чемпионата.
Помню, как у нас были сборы с ЛНЗ в Испании сначала, а потом мы вернулись в Украину и тренировались в Закарпатье. Я не был доволен тем периодом. Вроде бы тренировались на натуральном поле, но погода была не очень и газон был замерзший. Поэтому никуда из Одессы не хотелось бы ехать. Главное, чтобы была хорошая погода, хотя бы несколько градусов выше нуля, — приводит слова Романа Григорчука Sport-express.ua.
Черноморец завершил осеннюю часть сезона на третьей позиции в турнирной таблице Первой лиги. В активе одесского клуба 38 набранных очков после первой половины чемпионата.
Напомним, Роман Григорчук в третий раз возглавил Черноморец зимой 2025 года.
Поделиться