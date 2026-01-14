Черноморец объявил о назначении на должность главного тренера Романа Григорчука, сообщает пресс-служба клуба.

Специалист, чьё имя давно стало частью истории «моряков», возвращается, чтобы начать новый этап — амбициозный, ответственный и полный веры в команду и её болельщиков.

Григорчук дважды в своей карьере работал с Черноморцем. Сначала с 2010 по 2014 год, а в 2021 году специалист во второй раз возглавил одесскую команду, проработав до 2024 года.

У руля Черноморца опытный наставник заменит Александра Кучера.