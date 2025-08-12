Григорчук о Хачериди: «Будет серьёзным помощником»
Черноморец пригласил на просмотр опытного ветерана
19 минут назад
Бывший наставник Черноморца Роман Григорчук высказался о возможном переходе в лагерь одесситов бывшего футболиста Динамо и сборной Украины Евгения Хачериди. Его слова приводит Sport.ua,
Думаю, что такой трансфер будет выгоден и полезен для обеих сторон, при условии, что Хачериди в нормальной форме - он будет серьезным помощником для команды в решении их задач.
Самое главное, что это футболист, который уже имеет очень много достижений в футболе, много титулов, а это, как мы понимаем, показатель уровня футболиста. Он обладает важными характеристиками для своего амплуа и имеет огромный опыт, - сказал Григорчук.
В последний раз 38-летний защитник на профессиональном уровне выходил на поле 28 ноября 2020 года в домашнем матче за Динамо (Брест) против Немана (3:1) в 30-м туре чемпионата Белоруссии.
Черноморец после двух туров с шестью набранными очками занимает второе место в таблице Первой лиги.
Кучер отреагировал на потенциальный переход Хачериди в Черноморец.