Кучер отреагировал на возможный переход Хачериди в Черноморец
Опытный игрок вернется в профессиональный футбол
около 2 часов назад
Бывший защитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Евгений Хачериди может возобновить профессиональную карьеру. В услугах опытного футболиста заинтересован одесский Черноморец.
Главный тренер «моряков» Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» отреагировал на эту новость.
«Правда ли, что Черноморец интересуется Евгением Хачериди? Да. Это моя инициатива.
Как-то созвонились, я предложил ему присоединиться к Черноморцу, и он [Хачериди] сказал: «А почему бы и нет?». Мол, сил еще есть, хочет поиграть, сказал Евгений мне. Так почему бы и не попробовать? Тогда я прямо сказал – приезжай, ждем.
Приедет, поговорим еще раз лицом к лицу, посмотрим в каком он состоянии. Однако, то, что я слышал от коллег, так он в хорошей форме, навыки и профессионализм не растерял».
В последний раз 38-летний защитник на профессиональном уровне выходил на поле 28 ноября 2020 года в домашнем матче за Динамо (Брест) против Немана (3:1) в 30-м туре чемпионата Беларуси.
Черноморец после двух туров с шестью набранными очками занимает второе место в таблице Первой лиги.