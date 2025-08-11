Бывший защитник киевского Динамо и национальной сборной Украины Евгений Хачериди может возобновить профессиональную карьеру. В услугах опытного футболиста заинтересован одесский Черноморец.

Главный тренер «моряков» Александр Кучер в интервью сайту «Украинский футбол» отреагировал на эту новость.

«Правда ли, что Черноморец интересуется Евгением Хачериди? Да. Это моя инициатива.

Как-то созвонились, я предложил ему присоединиться к Черноморцу, и он [Хачериди] сказал: «А почему бы и нет?». Мол, сил еще есть, хочет поиграть, сказал Евгений мне. Так почему бы и не попробовать? Тогда я прямо сказал – приезжай, ждем.

Приедет, поговорим еще раз лицом к лицу, посмотрим в каком он состоянии. Однако, то, что я слышал от коллег, так он в хорошей форме, навыки и профессионализм не растерял».