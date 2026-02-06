Сергей Разумовский

Одесский Черноморец объявил о завершении сотрудничества сразу с двумя игроками обороны. Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули защитники Тимофей Сухарь и Максим Лопыренок.

В заявлении Черноморца отмечается, что оба футболиста были частью коллектива на протяжении сезона, вместе с командой проходили ежедневный тренировочный процесс, участвовали в матчах и переживали эмоциональные моменты кампании. Клуб поблагодарил игрокам за отношение к работе, самоотдачу и профессионализм, а также пожелал им новых возможностей и успехов в дальнейшей карьере.

Что касается статистики в текущем сезоне, то 30-летний Максим Лопыренок провел за Черноморец 10 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. 27-летний Тимофей Сухарь также сыграл 10 поединков, однако результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Черноморец договорился с экс-вратарем Динамо о годовом контракте.