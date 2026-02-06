Чорноморец договорился с экс-вратарем Динамо о годовом контракте
Максим Коваль может вернуться в Украину
Максим Коваль/фото: Елимай
Бывший вратарь киевского Динамо Максим Коваль возвращается в Украину и продолжит карьеру в Первой лиге, сообщает ТаТоТаке.
33-летний голкипер с января находится в Кишиневе, где поддерживает форму, тренируясь с 21-кратным чемпионом Молдовы Шерифом. В составе молдавского клуба Коваль провел 41 матч, пропустил 47 голов и 16 раз оставил свои ворота сухими.
Интерес к опытному голкиперу проявляет одесский Черноморец, и стороны достигли предварительного соглашения о годичном контракте. В структуре клуба Максима будет тренировать его первый наставник по вратарям в профессиональном футболе Андрей Глущенко.
