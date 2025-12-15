Григорчук отреагировал на интерес зарубежного клуба
Специалист дал четкий ответ
14 минут назад
Фото - ФК ЛНЗ
Украинский тренер Роман Григорчук в комментарии Sports24.kz отреагировал на слухи о возможном возвращении к работе в Казахстане.
«На такие вопросы – без комментариев. Всего Вам наилучшего».
Казахстанские СМИ сообщали, что Григорчук может возглавить Актобе.
60-летний специалист остается без работы с весны 2025 года, когда попрощался с ЛНЗ.
С Астаной Григорчук выиграл национальный чемпионат в 2018 и 2019 годах, а также завоевал Суперкубок Казахстана в 2019.
