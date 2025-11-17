Сергей Разумовский

В матче заключительного тура квалификации на чемпионат мира-2026 сборная Хорватии на выезде одержала волевую победу над Черногорией.

Хозяева очень мощно начали игру. Уже на третьей минуте Осмаич открыл счет, а еще через четверть часа Крстович удвоил преимущество, поставив соперника в крайне сложное положение.

Лишь в конце первого тайма хорваты смогли вернуться в игру благодаря точному удару Перишича с пенальти. После перерыва гости усилили давление и сравняли счет на 72-й минуте усилиями Якича, а решающий момент наступил в конце, когда Влашич принес Хорватии волевую победу 3:2, завершив яркий камбэк.

В матче Чехия – Гибралтар всё решилось очень быстро: уже на пятой минуте Доудера открыл счет, а Гора удвоил преимущество хозяев. Чехи полностью контролировали игру и до перерыва фактически сняли вопросы о победителе: отметились Цоуфал, Карабец и Соучек.

После отдыха хозяева несколько сбавили обороты, но всё же оформили шестой гол. На 51-й минуте Гранац поставил точку в разгроме Гибралтара – 6:0.

Хорватия выиграла группу L с всего одной потерей очков (22). Далее расположились Чехия (16), Фарерские острова (12), Черногория (9) и Гибралтар (0). Хорватия напрямую вышла на чемпионат мира, Чехия сыграет в плей-офф.

Чемпионат мира-2026. Европейская квалификация, группа L

Черногория – Хорватия 2:3

Голы: Осмаич, 3, Крстович, 17 – Перишич, 37 (пен.), Якич, 72, Влашич, 87

Черногория: Никич, Марушич, Вешович (Шипчич, 77), Рубежич (Перович, 46), Туччи, Лончар (Аджич, 62), Янкович, Булатович (Брнович, 77), Йоветич (Вукотич, 62), Осмаич, Крстович

Хорватия: Ливакович, Гвардиол (Станишич, 46), Якич, Чалета-Цар (Понграчич, 46), Шутало, Моро, Пашалич, Влашич, Перишич (Модрич, 78), Иванович (Крамарич, 55), Матанович (Муса, 59)

Предупреждения: Лончар, Вучинич, Рубежич, Осмаич – Пашалич

Обзор матча будет доступен на странице события Черногория – Хорватия.

Чехия – Гибралтар 6:0

Голы: Доудера, 5, Гора, 18, Цоуфал, 32, Карабец, 39, Соучек, 44, Гранац, 51

Чехия: Коварж, Цоуфал, Гранац, Зелены (Халупек, 68), Юрасек, Беран (Черв, 58), Соучек (Садилек, 68), Доудера, Шик (Хител, 88), Карабец, Гора (Данек, 58)

Гибралтар: Ханкинс, Джолли, Лопеш, Оливеро (Макклафферти, 46), Мауро, Ронан, Торилла (Перера, 84), Позо (Бент, 69), Дель Рио (Вайнет, 76), Бартоло (Морган, 84), Скенлон

Предупреждения: Ронан (50)