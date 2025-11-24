Павел Василенко

Журналист Михаил Спиваковский рассказал, что получил информацию от людей, которые недавно посетили скаутингово-селекционный саммит TransferRoom в Европе, о спросе на вингера Полесья и сборной Украины Алексея Гуцуляка.

«Сейчас есть два клуба, которые серьезно настроены приобрести Гуцуляка. Это Панатинаикос, во-первых. Причем заинтересованность была еще до того, как появился Бенитес и остается сейчас, потому что, насколько я понимаю, на этой позиции правого вингера играет Тете, но его хотят реализовать в одну из арабских стран. А второй клуб, который месяц назад проявился после октябрьских матчей за сборную – это Селтик», – рассказал Спиваковский в эфире «ТаТоТаке».

Гуцуляк в нынешнем сезоне провел 16 матчей за Полесье, забив гол и отдав две результативные передачи.

Контракт Алексея с житомирским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 3 млн евро.