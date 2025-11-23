Наполи в 12 туре Серии А дома принимал Аталанту. Матч в Неаполе завершился со счётом 3:1.

Чемпион Италии испортил дебют во главе гостей Раффаэле Палладино, который заменил Ивана Юрича во время паузы на сборные. Ещё до перерыва Аталанта получила в свои ворота 3 гола без ответа.

Победу команде Антонио Конте обеспечили дубль экс-игрока Шахтёра Нереса и гол Ланга.

По перерыве Аталанта наиграла лишь на гол престижа, автором которого стал Скамакка.

Серия А. 12 тур

Наполи - Аталанта 3:1

Голы: Нерес, 17, 38, Ланг, 45 - Скамакка, 52

Наполи до сегодня будет находиться на вершине Серии А в ожидании, как сыграют свои матчи Интер и Рома.