Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола объяснил, почему позволил своим подопечным больше свободного времени во время клубного чемпионата мира.

Я решил, что мы приехали на клубный чемпионат мира, чтобы соревноваться, хорошо тренироваться, но в свободное время я хочу полностью расслабиться. Если они хотят играть в гольф – пусть играют. Если хотят пойти на пляж – пусть идут. Если хотят провести день с семьями у бассейна, и мы можем дать им выходной – то будет выходной. Иначе им будет очень тяжело морально, – отметил Гвардиола.

Мы завершили сезон и сразу же продолжили его, поэтому не потеряли физической формы. Всё сводится к тому, чтобы немного отдохнуть, получить удовольствие, ведь впереди 11 месяцев, матчи каждые три-четыре дня. Поэтому я сказал: ребята, делайте всё, что хотите – и вы будете готовы к матчам и будете чувствовать себя прекрасно, – подытожил наставник Сити.