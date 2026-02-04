Гвардиола: «Все это происходит у нас на глазах, это проблема людей»
Главный тренер Манчестер Сити затронул тему современных войн и гуманитарных катастроф
35 минут назад
Хосеп Гвардиола / фото - Getty
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о социально-политической ситуации в мире, упомянув войну в Украине, а также гуманитарный кризис в Палестине и других регионах.
Никогда, никогда в истории человечества у нас не было такой четкой информации перед глазами, как сейчас: геноцид в Палестине, то, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, что происходит по всему миру – в Судане, повсюду. Все это происходит на наших глазах. Хотим мы это видеть или нет – это наша проблема, проблема людей. Это наши проблемы, — приводит слова Гвардиолы The Athletic.
