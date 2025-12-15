Сергей Разумовский

Академия московского локомотива подписала соглашение о сотрудничестве с азербайджанским Нефтчи, о чем сообщил официальный сайт клуба с болот. Аналогичный меморандум заключен также с минским Динамо.

Как отмечается, документ предусматривает широкий спектр взаимодействия между сторонами: обмен опытом в сфере подготовки юных футболистов, участие команд в молодежных турнирах на территории Азербайджана, Беларуси и россии, всестороннее развитие спортсменов и использование передовых технологий в подготовке игроков высокого уровня. Отдельно прописаны стажировки для тренеров, образовательная деятельность в формате конференций, видеосеминаров и круглых столов. В тексте меморандума также подчеркивается декларированная цель «обеспечения единства, мира и согласия между народами стран СНГ» (прямая цитата) и «развитие культурного разнообразия» через детско-юношеский футбол с соблюдением так называемых «моральных и культурных ценностей».

Ранее главным тренером бакинского клуба стал украинский специалист Юрий Вернидуб, с которым подписан контракт сроком на полтора года. В его тренерский штаб вошли ассистенты, хорошо знакомые по предыдущим этапам карьеры наставника: Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин.

Последним местом работы Юрия Вернидуба был Кривбасс. До этого он возглавлял Зарю, Шахтёр Солигорск и молдавский Шериф, с которым, в частности, громко заявил о себе в еврокубках. В 2022 году вступил в ряды ВСУ после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Российско-украинская война продолжается и до сих пор. 59-летний Вернидуб получил спецразрешение на работу за границей до достижения 60-летнего возраста. Позиция тренера и бывшего военнослужащего ВСУ по скандальному соглашению с россиянами пока остаётся неизвестной.