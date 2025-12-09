Азербайджанский Нефтчи объявил о назначении Юрия Вернидуба на должность главного тренера. Как уточняет пресс-служба клуба, украинский специалист подписал контракт на полтора года.

Помогать Вернидубу в работе будут Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин, так как именно они вошли в обновленный тренерский штаб бакинского коллектива.

Новый наставник Нефтчи ранее успешно работал в рядах луганской Зари, Шахтера из Солигорска, тираспольского Шерифа и криворожского Кривбасса, который покинул после окончания сезона 2024/25.

На его счету — два комплекта бронзовых медалей украинской Премьер-лиги и два чемпионских титула в Молдове.