Вернидуб официально возглавил Нефтчи
Тренер заключил контракт с клубом на полтора года
около 1 часа назад
Юрий Вернидуб/фото: Нефтчи
Азербайджанский Нефтчи объявил о назначении Юрия Вернидуба на должность главного тренера. Как уточняет пресс-служба клуба, украинский специалист подписал контракт на полтора года.
Помогать Вернидубу в работе будут Валерий Михайленко, Дмитрий Кара-Мустафа, Виталий Вернидуб и Игорь Фокин, так как именно они вошли в обновленный тренерский штаб бакинского коллектива.
Новый наставник Нефтчи ранее успешно работал в рядах луганской Зари, Шахтера из Солигорска, тираспольского Шерифа и криворожского Кривбасса, который покинул после окончания сезона 2024/25.
На его счету — два комплекта бронзовых медалей украинской Премьер-лиги и два чемпионских титула в Молдове.
