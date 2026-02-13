Сергей Разумовский

Центральный защитник Баварии Дайо Упамекано подписал новый долгосрочный контракт с мюнхенским клубом. Как сообщила пресс-служба Баварии, новый контракт продлевает сотрудничество сторон до 2030 года. Предыдущее соглашение французского защитника было действительно до конца июня 2026 года,

Упамекано защищает цвета Баварии с июля 2021 года после перехода из РБ Лейпциг, который обошёлся мюнхенцам в 42,5 миллиона евро. С тех пор француз стал одним из ключевых исполнителей защиты мюнхенской команды.

В текущем сезоне Дайо Упамекано сыграл за Баварию 28 матчей. В них француз отметился одним забитым голом и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Бавария хочет продлить контракт с легендой клуба.