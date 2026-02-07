Немецкий голкипер Мануэль Нойер продолжает выступать за мюнхенскую Баварию, где уже провел 15 лет, и пока что не планирует завершать карьеру в клубе.

39-летний вратарь сохраняет за собой место в стартовом составе и продолжает быть основным, что откладывает появление его потенциального преемника.

Хотя контракт Нойера действует только до конца текущего сезона, руководство клуба уже предложило продление еще на один год. Сейчас Бавария ждет ответа опытного игрока, который ранее не проявлял желания менять привычные условия работы.

В сезоне-2025/26 Мануэль сыграл 25 матчей, пропустил 26 голов и семь раз сохранил свои ворота неприкосновенными.

Ранее лидер Баварии продлил контракт до 2028 года.