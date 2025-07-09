Павел Василенко

Полуфинал Клубного чемпионата мира между ПСЖ и мадридским Реалом ознаменуется встречей Килиана Мбаппе со своей бывшей командой, но тренер парижан Луис Энрике не хотел заострять внимание на этом аспекте матча.

На вопрос, стал ли ПСЖ играть лучше без француза, испанский тренер ответил коротко.

«Это прошлое, а прошлое нам мало что дает. Мы сосредоточены на настоящем».

Тренер повторил эту мысль, когда ему задали еще один вопрос о нападающем, на этот раз о его возможной дополнительной мотивации против своего бывшего клуба.

«Это вопрос о прошлом, я больше не буду комментировать».

Луис Энрике также защищал вратаря ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму, которого многие критиковали за подкат, что привел к серьезной травме Джамала Мусиалы в матче, в котором Бавария выбывала из борьбы.

«Думаю, мы все знаем Джиджи, знаем о его добром сердце. Футбол – это спорт, в котором травмы – обычное дело, они – часть жизни профессионального игрока. Это было непреднамеренно, это было видно. Я не буду комментировать заявления других. Джиджи в порядке, он потрясен, но уже на связи с Мусиала, которому мы все желаем как можно скорейшего выздоровления».

Тренера также попросили оценить Челси, первого финалиста Клубного кубка ФИФА

«Я не могу так анализировать, я недостаточно хорошо знаю Челси, чтобы оценивать их. Я считаю, что они очень хороши. Но рассуждать до финала не стоит, потому что сначала нам нужно выиграть полуфинал у Реала. Если выиграем, тогда и сможем проанализировать».

Матч ПСЖ – Реал начнется в 22:00 по киевскому времени.