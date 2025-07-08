Павел Василенко

Несмотря на то, что Килиан Мбаппе редко играл и не был в стартовом составе Реала на Клубном чемпионате мира, он сумел войти в историю. Забив мяч в матче с Боруссией Дортмунд (3:1) в четвертьфинале несколько дней назад, нападающий стал первым игроком в истории Реала, который отличился в семи разных соревнованиях за один сезон. Это соревнование засчитывается как часть сезона 2024/25, в котором француз также забивал в Ла Лиге, Суперкубке УЕФА, Лиге чемпионов, Суперкубке Испании, Кубке Испании и Межконтинентальном кубке.

Интересно, что ни Криштиану Роналду, ни Альфредо Ди Стефано не достигли ничего подобного за всю долгую и славную историю Реала.

Мбаппе восстанавливался после болезни, которая не позволяла ему больше играть. Кроме того, хотя француз сейчас здоров, его сменщик Гонсало Гарсия находится в отличной форме и уже забил четыре мяча на турнире в США.

В среду мадридская команда встретится с ПСЖ во втором полуфинале, а сегодня определится первый финалист турнира в поединке Флуминенсе с Челси.