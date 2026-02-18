Вингер киевского Динамо Владислав Кабаев поделился своими наблюдениями относительно тех изменений, которые произошли в команде после назначения на должность главного тренера Игоря Костюка. Его слова приводит Tribuna.com.

Я думаю, это тоже в совокупности – что мы начали в конце немного побеждать, немного изменилась наша игра. Новые игроки – новая кровь, пришел новый тренерский штаб, ребята работали с ним, а я не работал.

Тренер может с нами поиграть в футбол, посмеяться, может кого-то поддеть. Тренер нам позволял где-то отдохнуть, когда можно было это сделать, когда у нас два выходных, не было такого, что он ходит смотрит.

Тренер играл в футбол, он тоже достаточно молод, он понимает – и это большой плюс. Мы сейчас это чувствуем психологически. Ты можешь бегать и все, а если ты унылый – то тебе тяжело.

Сейчас я вижу, что команда именно ментально готова, чтобы добиваться тех результатов, которые мы добились в прошлом году – бороться за чемпионство. Но, конечно, это будет зависеть от нас в дальнейшем.