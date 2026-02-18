Киевляне только что вернулись с насыщенных тренировочных сборов в Турции, но заключительный этап подготовки прошел уже в Украине. На клубной базе в Конча-Заспе «бело-синие» при поддержке титульного спонсора GGBET провели «Media Game» – совместную тренировку с представителями медиа.

Мероприятие было посвящено итогам сборов и подготовке к старту второй части сезона под руководством нового тренера Игоря Костюка. Главный тренер Динамо рассказал о деталях подготовки команды и поделился настроением перед первым матчем УПЛ в этом году.

«В Турции шел дождь: был сильный дождь или очень сильный. Некоторые тренировки мы переносили на гольф-поле, и физическая подготовка была заменена специальной работой. Поэтому тот план, который мы подготовили вместе с тренерами, мы выполнили. Провели, как вы видели, большое количество игр, играли в разных составах.

Сейчас начало сезона, и мы будем исправлять ситуацию, радовать наших болельщиков. У нас есть цель, которую мы перед собой поставили, и мы будем к ней идти», – поделился Костюк.

Журналисты получили возможность принять участие в тренировочном процессе и провести игру-спарринг с футболистами в смешанных составах, а затем – задать свои вопросы в ходе медиабрифинга.

Из динамовцев на мероприятии присутствовали полузащитники Николай Михайленко, Владислав Кабaев, Александр Пихаленок и Назар Волошин. Такой необычный формат коммуникации и дружеская атмосфера понравились и футболистам, и представителям медиа.

«Они (журналисты, – ред.) молодцы, мне очень понравилось. И я считаю, что они тоже сегодня показали достойную игру. Было весело и был такой, как говорится, накал», – рассказал Николай Михайленко.

Открытая тренировка ФК Динамо совместно с журналистами «Media Game» состоялась при поддержке титульного спонсора GGBET. Такие встречи помогают наладить качественный диалог между футболистами и медиа после длительной паузы.

Украинская Премьер-лига возвращается после зимнего перерыва уже в эту пятницу, 20 февраля. Для киевского «Динамо» возобновление чемпионата начнется домашним матчем против ФК Рух.

