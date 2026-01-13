Игрок Динамо объяснил разницу между футболом Шовковского и Костюка
Разница небольшая, однако, все же, есть
Полузащитник Динамо Валентин Рубчинский поделился ожиданиями от работы под руководством Игоря Костюка, а также сравнил его футбол с видением игры предыдущего главного тренера Александра Шовковского.
Прошлый сбор у нас был с другим тренером, поэтому они были сложными. Посмотрим, как будет сейчас. Каждый тренер имеет своё видение сборов. Десять матчей – это хорошо. Все получают игровое время.
Небольшая разница [между футболом Костюка и Шовковского, – прим.] есть. Это тренеры Динамо, они всегда хотят побеждать, показывать агрессивный футбол. Но небольшие отличия есть.
Я бы не сказал, что футбол Костюка более вертикальный. Просто нужно быть агрессивнее впереди и делать длинные передачи, – рассказал Рубчинский в интервью «Динамомании».
Напомним, во вторник, 13 января, вторая группа игроков Динамо прошла медицинское обследование.