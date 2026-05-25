Сергей Разумовский

В составе сборной Украины произошла вынужденная замена перед товарищескими матчами против Польши и Дании.

Как сообщает пресс-служба УАФ, полузащитник английского Брентфорда Егор Ярмолюк пропустит сбор из-за повреждения, полученного в клубе. Вместо него в национальную команду вызван полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко.

Украина проведет два контрольных поединка: 31 мая команда сыграет против Польши во Вроцлаве, а 7 июня встретится с Данией в Оденсе.

🇺🇦 Состав сборной Украины

🧤 Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Дмитрий Рызник (Шахтер Донецк), Руслан Нещерет (Динамо Киев).

🛡 Защитники: Илья Забарный (Пари Сен-Жермен, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер Донецк), Тарас Михавко (Динамо Киев), Эдуард Сарапий (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон Ливерпуль, Англия), Александр Романчук (Университатя Крайова, Румыния).

🧠 Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер Донецк), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье Житомир), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Владимир Бражко (все – Динамо Киев), Георгий Судаков (Бенфика Лиссабон, Португалия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

🎯 Нападающие: Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Артем Довбик (Рома, Италия).

👥Резервный список

Назар Волошин (Динамо Киев), Дмитрий Криськив (Шахтер Донецк), Игорь Краснопир (Полесье Житомир), Максим Хлань (Гурник Забже, Польша)

31 мая Украина сыграет против Польши. Матч состоится на Вроцлав Стэдиум во Вроцлаве. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

7 июня сборная Украины встретится с Данией. Поединок пройдет на Оденсе Стэдиум в Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

